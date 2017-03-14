WBA представила антидопинговую программу

Всемирная боксёрская организация (WBA) дала старт новой антидопинговой программе. Мероприятие состоялось в Панаме, а сама инициатива получила название «Чистый бокс».
Программа будет работать совместно с VADA. Согласно идее, с начала её работы все чемпионы организации, боксёры входящие в топ-5, а также те, кто желает бороться за пояс, должны будут принимать в ней участие и сдавать тесты в случае необходимости.
Первой парой спортсменов, попавших под действие новых правил организации, стали Деметриус Андраде и Джек Кулькай, оспаривавшие чемпионский титул в Германии 11 марта.
Ранее подобная программа стартовала и под эгидой WBC.