Эрисланди Лара на стороне Чавеса в бою с Альваресом

Суперчемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Эрисланди Лара назвал козыри, за счёт которых Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 КО) может победить Сауля Альвареса (48-1-1, 33 КО).
«В этом бою я на стороне Чавеса. Он выше, больше, тяжелее. Он может принимать удары на себя и продолжать идти вперёд. У него были хорошие выступления в прошлом», — приводит слова кубинца BoxingScene.
Относительно своей карьеры Лара сказал, что всё идёт хорошо.
«Я не знаю имени своего соперника на следующий бой, но я выступлю в мае или июне, так что всё хорошо. Я по-прежнему хочу выступать. В прошлом году мне удалось провести лишь одну встречу, так что на 2017-й, если всё пойдёт по плану, мы запланировали три боя», — завершил Лара.