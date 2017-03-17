Сергей Кузьмин узнал имя своего следующего соперника

14 апреля в Оксон Хилле (штат Мэриленд) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола (9-0, 7 КО) против Самуэля Кларксона.Сегодня же стало известно, что в андеркарде этой встречи состоится поединок ещё одного россиянина — перспективного супертяжеловеса(9-0, 6 КО). Его соперником стал американец Джой Давейко (17-4-3, 10 КО), об этом сообщает официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».Предыдущее выступление Кузьмина датировано 23 февраля, тогда на вечере бокса в Нижнем Тагиле он одержал победу техническим нокаутом над Вацлавом Пейсаром (11-4, 9 КО).