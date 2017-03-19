Братья Чудиновы узнали имена следующих соперников

Братья Фёдор и Дмитрий Чудиновы узнали новую дату своих следующих поединков, а также имена будущих соперников.Претендент на титул чемпиона мира по версии WBA (Super) в весовой категории до 76,2 кг(14-1, 10 КО) выступит 22 апреля в Ярославле. Соперником его станет британец Лиам Кэмерон (19-5, 7 КО), об этом сообщает ТАСС.(20-1-2, 13 КО) в рамках того же вечера бокса сразится за пояс чемпиона Европы по версии EBU в весовой категории до 76,2 кг. Этот титул Чудинов оспорит с гостем из Испании — Мариано Иларио (16-5, 7 КО).Также на турнире в Ярославле выступит Олимпийский чемпион — 2012 Егор Мехонцев (12-0-1, 8 КО) и Хусейн Байсангуров (9-0, 7 КО). Оппонент первого ещё неизвестен, а второй проведёт поединок за континентальный пояс WBA против Дениза Ильбая.