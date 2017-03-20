Поветкин: даже в СМИ США в мой адрес было меньше негатива, чем в российских

Российский боксёррасстроен тем, как российские медиа освещали судебное разбирательство с командой чемпиона мира WBC Деонтея Уайлдера из-за сорванного боя (поединок был отменён после того, как допинг-проба Поветкина дала положительный результат на мельдоний).Суд присяжных постановил, что Поветкин принимал мельдоний уже после внесения этого препарата в список запрещённых (после 1 января 2016 года). Данное решение было обжаловано представителями Поветкина. Судебное разбирательство команда россиянина ведёт с командой чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера.«К нам приезжал специалист по допингу из Голландии. Вот он американских специалистов из ВАДА на суде размочил в пух и прах. Они дрожали там. Он их поймал на лжи. Мои адвокаты даже не сомневались, что мы выиграем. Но всё равно они всё сделали по-своему. Против своей системы, против своих людей они не пойдут.Кстати, что касается СМИ. Вы знаете, что делали наши СМИ, публиковали только обвинения и негатив. На самом деле за границей почему-то было немного по-другому, даже в Америке. Там больше говорили хорошего, больше было адекватного», — рассказал Поветкин в ходе пресс-конференции, организованной его фондом «Возрождение».