Тренер Алояна: у нас есть твёрдая цель — выступить на Олимпиаде 2020 года

Эдуард Кравцов, тренер российского боксёра Миши Алояна, уверен, что намеченный дебют на профессиональном ринге не помешает олимпийским планам его подопечного.
«Михаил Алоян не намерен окончательно разрывать отношения с любительским боксом. В нынешнем году мы не связывали свои планы с участием в официальных соревнованиях, чемпионатах Европы и мира, но в то же время намерены остаться в сборной России. Потому что у нас есть твёрдая цель — выступить в составе сборной России на Олимпийских играх 2020 года в Токио», — приводит слова Кравцова «Р-Спорт».