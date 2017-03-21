Сандерс: Альварес — это рыжая девчонка, его наследие — поражение от Мейвезера

Чемпион мира в среднем весе по версии WBOне понимает увлечённости Геннадия Головкина идеей проведения боя с Саулем Альваресом.«Я скажу вам, кто такой Альварес. Это маленькая рыжая девчонка. Вот кто он такой. Я не понимаю, почему Головкин так беспокоится насчёт него, потому что у него был чемпионский пояс, но он отдал его Геннадию. Он не хочет драться с Головкиным, он не хочет драться ни с кем. Его команда вынуждает Чавеса опуститься в какой-то смешной вес, но он не пойдёт на настоящую войну с Головкиным.Альвареса никто не волнует, он лишь заботится о своём наследии. Но его единственное наследие — это поражение от Мейвезера, ничего более. У него могут быть тонны денег, что ж, удачи. Я знаю этот спорт, и он заслуживает этого, но, на мой взгляд, он никогда не станет великим. И я не говорю, что я стану великим, но для меня, как для поклонника бокса, он никогда не войдёт историю как великий боец», — рассказал Сандерс в интервью IFL TV.