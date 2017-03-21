Митрион: я в восторге, что моя семья увидит, как я разобью лицо Емельяненко

Американский боецпрокомментировал новость о том, что его бой сзапланирован на 24 июня в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180.«Я рад возможности вернуться на Восточное побережье. Я провёл два года с New York Giants. Вся моя семья живёт там. Я в восторге от того, что они смогут увидеть, как я разобью лицо величайшему тяжеловесу все времён. Не говоря уж о том, что бой на арене «Мэдисон Сквер Гарден», Мекке боевых искусств, является вишенкой на торте», — цитирует Митриона NY Post.