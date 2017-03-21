Кубрат Пулев проведёт бой с Кевином Джонсоном

Официальный претендент на пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF(24-1, 13 КО) узнал имя своего следующего соперника. 28 апреля болгарин сразится с экс-претендентом на чемпионский титул Кевином Джонсоном (30-7-1, 14 КО).Несколько лет назад американец провёл несколько боёв с такими известными боксёрами, как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Уступив последнему нокаутом в мае 2015 года, Джонсон решил повесить перчатки на гвоздь.Но две недели назад американец вернулся, одолев Джамала Вудса единогласным решением судей (11-33-6, 9 КО).Теперь он получил возможность оспорить интерконтинентальный титул по версии WBA, который будет стоять на кону в бою с Пулевым. Поединок пройдёт на родине болгарина — в Софии.