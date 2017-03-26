Тренер Уорда: мы сразимся с Головкиным, если он поднимется в весе

, тренер чемпиона мира WBA/WBO/IBF в полутяжёлом весе, заявил, что американец сразится с, если тот поднимется во второй средний вес.«Если он поднимется в весе, мы сразимся с ним там. У нас есть незаконченное дело в полутяжёлом весе. Не знаю, спустимся ли мы вниз, но он не боец полутяжёлого веса, он всё ещё средневес. Мы спустимся, и у Головкина не должно быть причин отказаться от боя. Не думаю, что, когда мы покончим с Ковалёвым и спустимся в весе, у Головкина останутся оправдания. Конечно, Андре может вписаться в лимит второго среднего веса, если бой принесёт деньги», — цитирует Хантера Boxing News 24.