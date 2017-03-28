Майорга: я хочу снова стать чемпионом мира

Никарагуанский боксёр(31-9-1, 25 КО) намерен одержать яркую победу в предстоящем поединке с(12-17-1, 9 КО), запланированном на 1 апреля в Манагуа (Никарагуа).«Физически чувствую себя хорошо. Я проделал хорошо работу в спортзале. Я должен хорошо выглядеть в этом бою. Я собираюсь нокаутировать своего соперника в третьем раунде, хотя хотел его нокаутировать уже в первом. Хочу одержать впечатляющую победу нокаутом. Я хочу снова стать чемпионом мира, хочу получить новую возможность для завоевания титула», — цитирует Майоргу BoxingScene.