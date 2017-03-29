Евлоев: планирую забрать временный пояс M-1 и потом готовиться к бою с Витруком

Боец ММА Мовсар Евлоев дал комментарий к предстоящему поединку за титул временного чемпиона M-1 с Алексеем Невзоровым. Встреча этих бойцов состоится 22 апреля в Ингушетии в рамках турнира M-1 Challenge 76.
«В бою с Невзоровым на меня ничего не давит, я, как всегда, хладнокровен. Конечно, он хороший боец, и у него неплохой рекорд в ММА. Думаю, что поединок пройдёт все пять раундов. Я смотрел его бои. Поединок с ним мне очень интересен, нравится, когда многое стоит на кону, ведь в нашем случае это не только путёвка в финал (чемпионство), но и наши рекорды.
Невзоров хорош во всех аспектах, но я не могу сказать, что это меня сильно парит. Я собираюсь работать с тем, что у меня есть, и тем, что наработал. Я смогу доставить ему очень много неприятностей в бою, так что я настроен только на победу.
Временный пояс – это, конечно, хорошо, но я не намерен оставить какие-либо сомнения на этот счёт. Да, нельзя говорить, что временный пояс – это не настоящий! По крайней мере для меня этот пояс весомый – это мой пот, это мой труд. В любом случае обладателю данного пояса обеспечен титульный бой за объединение поясов.
Я всегда задаю себе самую высокую планку — на ближайшее будущее планирую забрать временный пояс и уже после этого готовиться к бою с Павлом Витруком», — цитирует Евлоева Miхfight.