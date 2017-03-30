Вудли готов сразиться с Биспингом вместо Сен-Пьера

Чемпион UFC в полусреднем весепредложил чемпиону средней категориисразиться с ним 8 июля, еслиоткажется от боя в эту дату.«Думаю, если ты говоришь, что хочешь драться с кем-то, и тебе дают отличную дату в июле, то ты соглашаешься. Думаю, Жорж Сен-Пьер играет с нами. Со мной он драться не хочет. Он поднялся в средний вес и говорит о том, чтобы спуститься в лёгкий.Так что, Майкл Биспинг, я оставляю своё предложение. Если хочешь драться 8 июля, я буду там и буду готов», — цитирует Вудли FOX Sports.