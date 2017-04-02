Российская команда выиграла у китайцев в матче Всемирной серии бокса

Российская команда Patriot Boxing одержала победу над китайскими спортсменами из China Dragons со счётом 5-0 в матче Всемирной серии бокса (WSB), который состоялся в Казани.В составе Patriot Boxing в матче приняли участие Тамир Галанов (до 49 кг), Бахтовар Назиров (до 56 кг), Алексей Мазур (до 64 кг), Петр Хамуков (до 75 кг) и олимпийский чемпион Евгений Тищенко (до 91 кг).На данный момент Patriot Boxing занимает в своей группе C c семью очками, одержав две победы и потерпев три поражения. 22 апреля встретятся с командой Uzbek Tigers.