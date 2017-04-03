Иван Штырков сразится Филипом де Фрайсом на турнире в Екатеринбурге

Компания RCC Boxing Promotion, которая является организатором вечера профессионального бокса, запланированного на 5 мая в Екатеринбурге, на своём официальном сайте объявила о добавлении в кард турнира ещё одного поединка. В рамках предстоящего шоу российский боксёр(9-0, 7 КО) сразится с британцем Филипом де Фрайсом (12-5, 11 КО), ранее выступавшим в UFC.Ранее стало известно об отмене поединка между Шейном Мозли и Магомедом Курбановым, который должен был стать главным событием предстоящего турнира.