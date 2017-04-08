Альварес: команда Головкина всегда говорит обо мне, а я его даже не упоминаю

(48-1-1, 33 КО) рассказал, что, по его мнению, команда Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) постоянно эксплуатирует имя Канело, чтобы лишний раз напомнить о себе.«Я никогда не упоминаю о Головкине в своих интервью, они же всегда говорят обо мне, постоянно упоминают моё имя. Это те люди, которые делают себе имя на болтовне. Но я хочу сказать, что те, кто постоянно попусту кричит, просто хотят себе сделать имя и быть услышанными», — приводит слова Альвареса ESPN.Отметим, что 6 мая Канело ожидает возвращение на ринг, после полугодичного простоя он проведёт бой против Хулио Сезара Чавеса-младшего.