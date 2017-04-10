Джошуа: быть миллионером — хорошо, но моя новая цель — стать миллиардером

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии IBFзаявил, что его целью является стать миллиардером, потому что миллионер — это слишком просто.«Когда я начинал, моя цель была стать мультимиллионером. Но сейчас полно обычных людей, дедушек и бабушек, которые получают миллионы только за авторские права. Так что моей новой целью является стать миллиардером. Быть миллионером — хорошо, но нужно ставить планку выше. Я получу £ 10 млн за следующий бой, и моя следующая цель — удесятерить эту сумму. А когда я заработаю £ 100-150 млн, почему бы не замахнуться на миллиард? Я знаю миллиардеров, которые сами заработали свои деньги. Это трудно, но возможно», — приводит слова Джошуа GQ.