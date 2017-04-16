Нурмагомедов: всегда учился, смотря бои Сен-Пьера

Российский боец смешанного стиляопубликовал фото с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе, признавшись, что многому у него научился.«Первый раз встретились случайно с Жордем Сен-Пьером в Москве, а второй раз встретились, уже договорившись. Ещё раз убедился, что мир тесен. Я вырос на боях Сен-Пьера и всегда учился, смотря его бои. Удачи тебе,чемпион», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».В 2017 году Сен-Пьер планирует вернуться на ринг после длительной паузы.