Нурмагомедов: всегда учился, смотря бои Сен-Пьера

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером, признавшись, что многому у него научился.
«Первый раз встретились случайно с Жордем Сен-Пьером в Москве, а второй раз встретились, уже договорившись. Ещё раз убедился, что мир тесен. Я вырос на боях Сен-Пьера и всегда учился, смотря его бои. Удачи тебе,
чемпион», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».
В 2017 году Сен-Пьер планирует вернуться на ринг после длительной паузы.