Корнилов: ведём переговоры о бое Бивола с Клеверли за титул WBA Regular

Российский боксёр Дмитрий Бивол может вскоре сразиться за титул регулярного чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе с британцем Нейтаном Клеверли. Об этом рассказал менеджер россиянина Вадим Корнилов.
14 апреля Бивол провёл поединок против американского боксёра Сэмюэла Кларксона, над которым одержал победу техническим нокаутом.
«В настоящий момент идут переговоры о том, что Дмитрий до конца года проведёт поединок за титул WBA Regular против Натана Клеверли. Вместе с компанией «Мир бокса» мы находимся в контакте с WBA и рассчитываем, что вскоре получим конкретику по этому поводу.
Открою небольшой секрет: мы уже имели подтверждение, что вскоре получим возможность сразиться на титул WBA Regular, но всё же решили драться в США. Во-первых, вся команда была уверена в Диме — он великолепный боксёр, которому просто нужен был шанс проявить себя на большом телевидении в США. Проявить себя в качестве одного из главных проспектов из России. Во-вторых, перед боем с Клеверли Дмитрию был нужен большой серьёзный поединок за границей против хорошего соперника. Все получилось как нельзя лучше, и теперь у нас ещё больше оснований полагать, что для Дмитрия Бивола это только начало большого пути», — цитирует Корнилова Allboxing.