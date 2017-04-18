Бивол: чувствую себя готовым к чемпионскому бою с Клеверли

Временный чемпион мира WBA в полтяжёлом все россиянин Дмитрий Бивол прокомментирвоал свою досрочню победу над американцем Сэмюэлом Кларксоном в бою, состоявшемся 14 апреля в США, а также поделился планами на будущее.

«Я очень доволен результатом боя, но не до конца тем, как именно он завершился. В концовке не было такого плотного и жёсткого удара, каким мне хотелось бы всё завершить. Тем не менее самим течением поединка я доволен и надеюсь, зрителям он понравился.

Я прекрасно себя чувствую и готов к следующим боям. Конечно, теперь мне хотелось бы провести бой за титул WBA Regular против Натана Клеверли. Он хороший боксёр, серьёзный соперник и чемпион мира. Именно ради таких боёв я и нахожусь в профессиональном боксе», — приводит cлова Бивола Allboxing.