Ортис: думаю, Кличко победит Джошуа

Кубинский супертяж Луис Ортис ожидает победы Владимира Кличко над чемпионом мира IBF Энтони Джошуа и уже мысленно готовится к бою с ним.

Поединок Джошуа — Кличко состоится 29 апреля в Лондоне.

«Я буду спокойно наблюдать за ходом поединка. На стороне Кличко опыт, а на стороне Джошуа — молодость. Думаю, победу одержит украинец. Он будет использовать мощный джеб, чтобы держать Джошуа в страхе.

Кличко придётся серьёзно готовиться к бою со мной. Я испытываю голод к славе, так голоден, будто не ел сто лет», — цитирует Ортиса BoxingScene.