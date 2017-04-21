Чавес: я нокаутирую Канело, чтобы у судей не оставалось сомнений

Экс-чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 КО) рассказал о финальном этапе подготовки к предстоящему 6 мая бою, пообещав в нём нокаутировать Сауля Альвареса (48-1-1, 34 КО).

«Мы вышли на финальный этап подготовки. Я доволен проведённой работой и хочу боя как можно скорее. Оставаться здесь, в тренировочном лагере в Мексике, не очень-то приятно, погода переменчива, но всё это придаёт мне дополнительные силы.

У меня было 120 раундов спаррингов. Я стал лучше боксировать, лучше двигаться, я отлично себя чувствую. Наш бой с Канело будет хорошим, что-то вроде встречи Моралеса и Барреры. Альварес классный боец, он показывал своё мастерство, но не думаю, что у него когда-то были тяжёлые бои.

Да, у него случались сложные поединки, как с Мейвезером. Но по-настоящему тяжёлого соперника он не встречал. Он не понимает, что его ждёт трудный бой. Мы побьём его. Я нокаутирую его, чтобы у судей не оставалось сомнений", — приводит слова Чавеса-младшего BoxingScene.