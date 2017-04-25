Тайсон Фьюри намерен вернуться на ринг в июле

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри намерен вернуться на ринг в грядущем июле. Фьюри хочет выступить в рамках одного вечера с чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом. Сондерс сразится с Автандилом Хурцидзе.

«Цыганский Король сообщает миру, что он будет аккомпанировать единственному в мире Билли Джо Сондерсу, когда он будет драться с „Дэнни де Вито“. Я возвращаюсь. Еду в Марбелью тренироваться. Я возвращаюсь, чтобы разобраться со всеми мешками. Здесь так много мешков, надо избавиться от них», — написал Фьюри в «инстаграме».