Названы судьи на бой Кличко — Джошуа

Названы официальные лица, которые будут работать на поединке чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа и бывшего чемпиона мира Владимира Кличко. Бой пройдёт 29 апреля в Лондоне.

Рефери поединка выступит американец Дэвид Филдс, который за карьеру обслужил более 200 боёв. Одним из самых известных поединков с его участием было противостояние Сергея Ковалёва и Бернарда Хопкинса.

Боковыми судьями поединка станут Дон Трелла и Стив Вайсфелд из США, а также Нельсон Васкес из Пуэрто-Рико.