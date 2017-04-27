Роуч: Котто способен победить Головкина

Известный американский тренер Фредди Роуч считает, что его подопечный Мигель Котто способен победить чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина. Наставник Котто надеется, что пуэрториканец всё таки получит возможность встретиться на ринге с Головкиным.

«Это бой, от идеи проведения которого я не отказываюсь. Мне нравится Головкин. Он мой друг. И он настоящий работяга. Но его можно побить, и последний его бой показал это. Мы готовы к этому бою. Это последний суперпоединок в этом дивизионе. И это соперник, с которым мы хотим сразиться в последнем бою. Мы хотим сделать историю», — приводит слова Роуча Boxing News.