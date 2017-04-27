Джонсон: я сломаю Пулева и заставлю его уйти из бокса

Американский боксёр Кевин Джонсон обещает «сломать» болгарина Кубрата Пулева в бою за титул WBA Intercontinental, запланированном на 28 апреля в Софии (Болгария).

«Пулеву не напугать меня. Он мультяшный персонаж. Он может выглядеть серьёзно, но это потому, что он уродливый парень, а уродливые люди всегда выглядят серьёзными, в то время как люди, подобные мне, всегда улыбаются. Что есть, то есть. Я могу улыбаться и при этом надрать задницу на ринге.

В пятницу я сломаю его и заставлю завершить карьеру. Он может выдержать много ударов, но наступит момент, когда он скажет: «Хватит»! Это может быть в пятом раунде, седьмом или даже 12-м. Это не имеет значения. Важно то, что я заберу этот пояс», — приводит слова Джонсона BoxingScene.