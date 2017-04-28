Кличко: никогда не видел Джошуа таким большим, он как Шварценеггер в лучшие годы

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко (64-4, 53 КО) поделился впечатлениями от физической формы своего соперника Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), с которым у украинца уже завтра состоится титульный бой.

«Никогда не видел Джошуа таким большим, как сейчас. Он выглядит как Арнольд Шварценеггер в лучшие годы. Он панчер, и я боксёр, который тоже может жёстко ударить, но у меня есть чувство, что завтрашний вечер — это мой вечер.

Это большой шаг для Энтони, у него ещё не было таких соперников, как я, так что для него это вызов. Но и для меня такой поединок хороший вызов", — цитирует Кличко BoxingScene.