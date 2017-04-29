Пулев победил Джонсона

В Софии состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между двумя экс-претендентами на пояс чемпиона мира — Кубратом Пулевым (25-1, 13 КО) и Кевином Джонсоном (30-8-1, 14 КО). На кону этой встречи стоял интерконтинентальный пояс по версии WBA.

Для болгарина поединок сложился достаточно просто: постоянно прессингуя своего соперника и работая первым номером, Пулев добыл комфортную победу единогласным решением судей, так и не сумев нокаутировать известного спойлера Джонсона — 120-108, 120-108, 119-109.

Теперь болгарин рассчитывает получить бой с победителем пары Энтони Джошуа — Владимир Кличко, так как именно он является претендентом на пояс по версии IBF, который будет стоять на кону лондонского мегафайта.