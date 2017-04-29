Читатели «Чемпионата» полагают, что Джошуа нокаутирует Кличко

В день боя между Владимиром Кличко (64-4, 53 КО) и Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) «Чемпионат» подводит итоги опроса, в котором читателям предлагалось предугадать исход боя между боксёрами.

Большинство респондентов считает, что победу нокаутом в этом противостоянии одержит британец (31%). 28% опрошенных ставят на победу украинца по очкам. Ещё 20% полагают, что Кличко победит нокаутом.

19% проголосовали за вариант, при котором Джошуа победит в бою по очкам, оставшиеся 3% опрошенных поставили в предстоящей встрече на ничью.

Поединок между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа состоится в Лондоне в ночь с субботы на воскресенье. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию этого боя.