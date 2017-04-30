Шварценеггер: Джошуа и Кличко провели захватывающий бой, надеюсь на реванш

Голливудский актёр, обладатель титула «Мистер Олимпия» Арнольд Шварценеггер поздравил британца Энтони Джошуа с победой над украинцем Владимиром Кличко.

«Один из самых захватывающих боёв, которые я когда-либо видел. Поздравляю Энтони Джошуа с победой над Владимиром Кличко в удивительной битве. Надеюсь на реванш», — написал Шварценеггер в своём аккаунте в «Твиттере».

Кроме принадлежащего Джошуа пояса IBF, на кону боя стояли вакантные титулы WBA Super и IBO. «Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Джошуа — Кличко.