Кличко: это был бой двух джентльменов, и Джошуа был лучше меня

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко прокомментировал итоги боя с британцем Энтони Джошуа. В поединке досрочно проиграл украинский боксёр. Кроме принадлежащего Джошуа пояса IBF, на кону в бою стояли вакантные титулы WBA Super и IBO.

«Надеюсь, бой вам понравился. Сегодня победил лучший. И это было потрясающее событие для бокса. Бились двое джентльменов, и он был сегодня лучше меня. Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить, но не вышло. Но выражаю уважение Энтони. Поздравляю», - сказал Кличко.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Джошуа — Кличко.