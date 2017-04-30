Джошуа: мое уважение Кличко! и где ты, Тайсон Фьюри?

Британский боец Энтони Джошуа после выигранного у украинского супертяжеловеса Владимира Кличко поединка за титулы IBF, WBA Super и IBO бросил вызов бывшему чемпиону по версиям WBO, WBA и IBO британцу Тайсону Фьюри.

«Тайсон Фьюри, где ты, детка? Мне нравится биться, Тайсон Фьюри, я знаю, что ты много говорил, и я хочу дать шанс 90 000 человек посмотреть на нас.

Что я могу сказать? 19-0, три с половиной года в боксе. Я не идеален, но я сражаюсь, а если ты не стараешься — то терпишь поражение. Как принято в боксе, нужно оставлять своё эго за порогом и уважать своего соперника. Так что моё большое уважение Владимиру Кличко», — сказал Джошуа.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Джошуа — Кличко.