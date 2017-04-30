Хирн: Джошуа не будет договариваться с другими, пока Кличко не решит про реванш

Промоутер Эдди Хирн заверил, что Энтони Джошуа не будет договариваться о боях с другими бойцами, пока Владимир Кличко не решит, хочет ли он реванша.

«Это был один из лучших боёв в супертяжёлом весе, что я видел, и Кличко, вероятно, скажет, что хочет реванша. Думает ли он сам так же — не знаю. Мы не будем вести переговоры с другими, пока он не примет решения.

Энтони не против поехать в Германию на реванш, но он будет готов не раньше октября, а у Владимира было сильное рассечение", — приводит слова Хирна Boxing Scene.