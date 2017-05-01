Де ла Хойя: Альварес нокаутирует Чавеса в поздних раундах

Генеральный директор Golden Boiy Promotions Оскар де ла Хойя ожидает, что Сауль Альварес, дела которого ведёт его компания, победит Хулио Сезера Чавеса-младшего нокаутом в поздних раундах боя. Встреча этих боксёров состоится 6 мая в Лас-Вегасе.

«Я думаю, что это будет хороший бой с большим количеством «экшна» в первых раундах, и закончится он нокаутом в поздних раундах.

Я всегда говорил, что это будет бой двух мексиканских воинов. Болельщики придут оказать им свою поддержку, потому что знают, что это будет большое событие», — цитирует де ла Хойю ESPN Deportes.