Вит. Кличко: Владимир был лучше Джошуа

Почётный и «вечный» чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Виталий Кличко, дал очередной комментарий относительно недавнего боя между Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) и Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), в котором британец победил украинца техническим нокаутом.

«Я очень горжусь своим братом. Это был его лучший бой, к сожалению, результат оказался другим. Он не стар даже в 41. Владимир был быстр на ногах, он был великолепен. Я даже считаю, что он был лучше Джошуа, который моложе на 14 лет.

Неважно, что решит делать Владимир дальше в плане спортивной карьеры. Я поддержу любое его решение", — приводит слова Виталия Кличко Bild.