Градович победил Беррио, Курбанов нокаутировал Стапулиониса

В Екатеринбурге проходит большой вечер бокса, в его рамках свои очередные поединки провели экс-чемпион мира в полулёгком весе по версии IBF Евгений Градович, и проспект первого среднего Магомед Курбанов.

Первый сегодня оспаривал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в первом полулёгком весе, соперником Градовича (23-2-1, 9 КО) был колумбиец Уго Беррио (23-7-1, 14 КО). По итогам 12 раундов судьи отдали победу разделённым решением судей россиянину - 117-111, 115-114, 114-114.

Магомед Курбанов и Виргилиус Стаупулионис боролись за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В девятом раунде россиянин потряс литовца, после очередного нокдауна рефери вынужден был остановить поединок.

В рамках этого же турнира проспект второго полулёгкого веса россиянин Евгений Чупраков (18-0, 10 КО) нокаутировал филиппинца Эдена Сонсона (36-7-2, 13 КО), отстояв титул WBO Inter-Continental.