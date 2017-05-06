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Альварес и Чавес показали одинаковый вес

6 мая 2017, суббота. 12:20. Бокс

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Сауль Альварес и бывший чемпион средней категории Хулио Сезар Чавес-младший прошли официальную церемонию взвешивания перед своим поединком. Оба бойца вписались в весовой лимит до 164,5 фунтов, показав одинаковый вес — 164 фунта.

«Я очень рад, что он вписался в лимит веса. Это значит, что он много тренировался и мы сможем показать людям отличный бой», — приводит слова Альвареса Boxing News 24.

Поединок Альвареса и Чавеса состоится 6 мая в Лас-Вегасе, США.

Источник: boxingnews24 Сообщить об ошибке
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Сауль Альварес Хулио Сезар Чавес-младший
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