Альварес и Чавес показали одинаковый вес

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Сауль Альварес и бывший чемпион средней категории Хулио Сезар Чавес-младший прошли официальную церемонию взвешивания перед своим поединком. Оба бойца вписались в весовой лимит до 164,5 фунтов, показав одинаковый вес — 164 фунта.

«Я очень рад, что он вписался в лимит веса. Это значит, что он много тренировался и мы сможем показать людям отличный бой», — приводит слова Альвареса Boxing News 24.

Поединок Альвареса и Чавеса состоится 6 мая в Лас-Вегасе, США.