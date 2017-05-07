Чавес-младший: я чувствовал истощение и не мог выбрасывать много ударов

Экс чемпион мира Хулио Сезар Чавес-младший (50-3-1, 32 КО) прокомментировал разгромное поражение от Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), объяснив его истощением и неспособностью выбрасывать то количество ударов, которое ему бы хотелось.

«Канело побил меня, побил с дистанции. Он очень активный и хороший боец, и он побил меня. Я хотел боксировать, но он шёл к канатам, и мне приходилось просто бросать удары. Да, если бы я бросал их ещё больше, он ловил бы меня чаще контрударами, и Начо мне говорил делать именно это, но наша тактика не сработала.

Ключевыми факторами в этом бою стали скорость и дистанция. Я не чувствовал в себе мощи, потому что испытывал истощение. Мне не удавалось выбрасывать то количество ударов, которое хотелось бы", — приводит слова Чавеса-младшего BoxingScene.