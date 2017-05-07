Уайт: мы потеряли дату для организации боя Макгрегор — Мейвезер

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что объявление даты поединка между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным заставит внести коррективы в переговоры по бою между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером-младшим.

После победы Альвареса над Хулио Сезаром Чавесом-младшим в бою, состоявшемся 6 мая в Лас-Вегасе, было объявлено, что следующий свой бой он проведёт 16 сентября против Геннадия Головкина.

«Мы просто потеряли нашу дату. Отдали её Альваресу и Головкину. Но это будет хороший бой», — цитирует Уайта MMAJunkie.