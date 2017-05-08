Головкин: бой Альвареса с Чавесом напоминал спарринг

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин подвергСауля Альвареса критике за то, как тот провёл бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. По мнению Головкина, Альварес недостаточно постарался, чтобы завершить бой досрочно.

«Субботний бой был немного скучным, напоминал спарринг. Альварес не хотел завершать бой досрочно. Это не очень хорошо для болельщиков. Многие купили билеты и заплатили за бой по системе Pay-Per-View. Для чего? Чтобы увидеть шоу. Все любят драму, как мои победы нокаутом. Если я вижу, что могу завершить бой нокаутом, то делаю это», — цитирует Головкина Los Angeles Times.

На 16 сентября у Головкина запланирован бой с Альваресом.