Холифилд: это был лучший бой Кличко

Экс-чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что поединок между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко стал лучшим в исполнении украинца за всю его профессиональную карьеру.

«Кличко показал всем, что он великий боец. Этот бой на „Уэмбли“ войдёт в историю как один из величайших. За последние 10-15 лет это было лучшим зрелищем в супертяжёлом весе.

Вероятно, это было лучшее выступление Кличко за всю его карьеру. Он показал большое мужество и большое сердце в поединке с очень сильным соперником. Реванш? Конечно, я бы хотел видеть матч-реванш. Но всё будет зависеть от Владимира. Он не должен чувствовать себя проигравшим, но так или иначе, бой он не выиграл. Так что возникает вопрос — захочет ли он уйти из спорта проигравшим", — приводит слова американца Sport Bild.