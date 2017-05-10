Константин Пономарёв выступит в андеркарде боя Кроуфорд — Диас

Российский боксёр Константин Пономарёв (31-0-0, 13 КО), выступающий в категории второго полусреднего веса, проведёт свой следующий поединок 20 мая в Нью-Йорке (США). На эту дату у россиянина запланирован поединок в андеркарде боя между чемпионом мира во втором полусреднем весе по версиям WBC и WBO Теренсом Кроуфордом и Феликсом Диасом.

Соперником Пономарёва будет американец Эд Паредас (38-6-1, 25 КО), сообщает Allboxing со ссылкой на промоутера российского боксёра Алексея Васильева из «Урал Бокс Промоушн».