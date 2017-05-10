Менеджер Кличко: реванш с Джошуа может состояться, но пройдёт не в Германии

Берндт Бенте, менеджер Владимира Кличко, сообщил, что украинец пока не определился с тем, будет ли проводить реванш с Энтони Джошуа. По его словам, если бой состоится, то он пройдёт не в Германии.

«Владимир ещё не определился со своими планами, и поэтому мы сейчас не можем говорить о возможном месте проведения реванша. Если реванш состоится, то можно наверняка утверждать, что он пройдёт не в Германии. Это вызвано финансовыми причинами», — приводит слова Бенте RTL.

Кличко отправил Джошуа в нокдаун в шестом раунде, однако британец смог собраться и завершил чемпионский бой досрочно.