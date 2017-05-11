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Чавес: если мой сын Чавес-младший не изменится, пусть завершит карьеру

11 мая 2017, четверг. 00:50. Бокс

Прославленный боксёр Хулио Сезар Чавес сказал, что его сыну Хулио Сезару Чавесу-младшему стоит завершить карьеру, если он не намерен изменить своё поведение. 6 мая Чавес-младший проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей: ни один из них не отдал Хулио ни одного раунда.

«Я открыто скажу правду, потому что не могу её скрыть. Если мой сын продолжит быть таким же недисциплинированным и безответственным, то я хочу, чтобы он завершил карьеру и больше не дрался.

Мой сын Хулио должен многое оставить позади. Если он хочет остаться в этой профессии, ему надо измениться от макушки до пяток. Он не может делать всё по-своему, оспаривая всё подряд. Он не слушает критику и хочет поступать по-своему. Очень жаль, что мои дети не меняются, ведь в этой профессии они должны уважать публику», — цитирует Чавеса ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Хулио Сезар Чавес-младший
Новости. Бокс
11 мая 2017, четверг
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