Чавес: если мой сын Чавес-младший не изменится, пусть завершит карьеру

Прославленный боксёр Хулио Сезар Чавес сказал, что его сыну Хулио Сезару Чавесу-младшему стоит завершить карьеру, если он не намерен изменить своё поведение. 6 мая Чавес-младший проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей: ни один из них не отдал Хулио ни одного раунда.

«Я открыто скажу правду, потому что не могу её скрыть. Если мой сын продолжит быть таким же недисциплинированным и безответственным, то я хочу, чтобы он завершил карьеру и больше не дрался.

Мой сын Хулио должен многое оставить позади. Если он хочет остаться в этой профессии, ему надо измениться от макушки до пяток. Он не может делать всё по-своему, оспаривая всё подряд. Он не слушает критику и хочет поступать по-своему. Очень жаль, что мои дети не меняются, ведь в этой профессии они должны уважать публику», — цитирует Чавеса ESPN.