Рикардо Майорга нацелился на бой с Чавесом-младшим

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях никарагуанец Рикардо Майорга нацелился на поединок с мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Об этом сообщил промоутер никарагуанца Розендо Альварес.

«Майорга не играет словами. Он желает сразиться с Чавесом в весе, который тот выберет», — цитирует Альвареса BoxingScene.

6 мая Чавес провёл бой с Саулем Альваресом, от которого потерпел поражение единогласным решением судей. Их встреча проходила в промежуточном весе 164,5 фунта. После боя Чавес сказал, что некомфортно чувствовал себя в этом весе и намерен продолжить боксировать в 168 фунтах.