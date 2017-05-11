Санчес: Альварес не смог потрясти Чавеса и Котто, не шокирует и Головкина

Абель Санчес, тренер чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина, не верит в то, что удары Сауля Альвареса будут нести в себе серьёзную угрозу для его подопечного. Встреча этих боксёров запланирована на 16 сентября в США.

«Если Альварес не смог потрясти Чавеса и Котто, то не сможет потрясти и Головкина, у которого за плечами 400 боёв (в любителях и профессионалах), в которых ему никогда не причиняли серьёзного ущерба. И это хорошо, что команда Альвареса считает, что он способен остановить Головкина. Это означает, что у него будет достаточно мужества, чтобы стоять перед Геннадием», — приводит слова Санчеса BoxingScene.