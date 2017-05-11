M-1 Challenge возвращается в Финляндию

5 августа после девятилетнего отсутствия M-1 Global возвращается в страну Суоми для того, чтобы провести международный грандиозный турнир с участием сильнейших бойцов из Финляндии, России, стран Европы и обеих Америк.

«Местом проведения турнира выбрана крупнейшая хоккейная площадка Финляндии – знаменитая Hartwall Arena в Хельсинки. В 1997, 2003 и 2012 годах она принимала чемпионаты мира по хоккею, а в нынешнем помимо M-1 Challenge на ней пройдёт этап Евробаскета. Примерная вместимость арены в зависимости от меропрития колеблется от 12 000 до 15 000 зрителей.

В разные годы в M-1 Challenge выступали ведущие финские бойцы – Маркус Вянтинен, Виктор Валимяки, Ярмо Нурминен, Никко Пухакка, Яне Тулиринта, Тони Валтонен и Лусио Линарес. Возможно, кого-то из этих бойцов мы также увидим и на турнире 6 августа. Сейчас проведены переговоры с лучшими бойцами Скандинавии, и в ближайшее время будут объявлены имена звёзд нового поколения, которые примут участие в M-1 Challenge 82. Уже сейчас мы можем представить вам трёх участников, подписавших контракты с M-1 Global», — сообщается в официальном пресс-релизе M-1 Global.