Чавес-младший: все силы перед боем с Канело я оставил на весах

Экс-чемпион мира Хулио Сезар Чавес-младший прокомментировал своё крайне неудачное выступление в поединке с Саулем Альваресом, по мнению мексиканца, причина поражения кроется в чрезмерной сгонке веса.

«Меня критикуют и совершенно по делу, но никто не знает, какие я приложил усилия, чтобы уложиться в лимит весовой категории. Никто не думал, что вес будет иметь такие последствия, но уже за две недели до боя я ел очень мало, а за неделю до выступления я почти голодал. В бою мой разум очень хотел — но тело не слушалось. Все силы я оставил на весах, именно потому Канело и де ла Хойя тянули меня в эту весовую категорию.

Несомненно, это было моё худшее выступление, но я буду работать над собой и уже через две недели вернусь к тренировкам", — приводит слова Чавеса-младшего ESPN.