Барбоза: готов хоть сейчас сразиться с Нурмагомедовым или Фергюсоном

Бразильский боец смешанных единоборств Эдсон Барбоза желает заполучить бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе, однако не может добиться от руководства промоушена внятного плана действий.

«Я разговаривал с Шоном Шелби и Дэной Уайтом (матч-мейкером и президентом UFC. — Прим. «Чемпионата»), и они тоже не знают, что произойдёт в дивизионе. Они тоже ждут. Есть возможность титульного боя, возможность длительного ожидания, возможность ещё какого-то поединка… Никто не знает, какие шаги предпримут Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Я единственный, кто готов драться. Посмотрим, что произойдёт. Я прямо сейчас был был готов сразиться против любого из них (Нурмагомедова или Фергюссона)», — цитирует Барбосу MMAFighting.