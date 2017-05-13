Д.Мейвезер: Альварес гораздо быстрее Головкина, я ставлю на него

Джефф Мейвезер, дядя и тренер 12-кратного чемпиона мира Флойда Мейвезера-младшего, считает, что Сауль Альварес победит чемпиона WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия Головкина.

«Я должен поставить на Канело, и мне всё равно, что выбирают другие. Думаю, Джейкобс показал, что требуется, чтобы побить Головкина. А у Канело защита получше. Двигается он, полагаю, не так хорошо, как Джейкобс, но и этого хватит, чтобы доставить Головкину проблем. Канело гораздо быстрее него и тоже может ударить.

Бьют они оба, вопрос в том, держит ли Канело удар. Никто ещё не видел, как его бьют", — приводит слова Мейвезера Boxing News 24.